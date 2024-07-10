新翔集团重组口岸服务业务 成立两个新业务部门

新翔集团（SATS）宣布重组口岸服务业务，成立新加坡航空枢纽（Singapore Hub）和亚太地区口岸服务（Gateway Services Asia-Pacific）两个新业务部门。

根据集团星期三（7月10日）发布的文告，口岸服务业务（gateway services）的重组反映集团的战略决策，即继续在新加坡投资，同时扩大国际业务，把握海外的增长机遇。

口岸服务业务包括提供行李服务、保安服务，以及乘客、飞机和货物处理等地勤服务，这些服务对机场安全、高效和及时的运营至关重要。新成立的新加坡航空枢纽和亚太地区口岸服务将专注于独特和重要的细分市场的增长。

新加坡航空枢纽致力于提高新加坡航空枢纽的竞争力，这个业务部门将加强集团支持新加坡航空枢纽当前和未来需求的能力。

亚太地区口岸服务致力于扩大集团在亚太地区的市场份额。这个业务部门将通过集团旗下子公司、合资公司和联营公司，管理海外机场的运营。

新翔集团总裁兼首席执行官莫智雄说，上述宣布与加快将集团发展成一家全球跨国公司的总体目标和雄心一致。新加坡航空枢纽代表集团的承诺，通过为新加坡机场提供全天候安全高效的运营，确保新加坡航空业和樟宜机场的持续成功。

