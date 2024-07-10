多个分层地契办公单位推出求售

近期多个分层地契办公楼单位推出市场求售，新达城有整层七个单位求售，要价共4280万元，相当于每平方英尺价格3553元。

仲量联行（JLL）星期三（7月10日）发布文告说，这个位于新达城（Suntec City）第一大楼高层的整层总楼面面积1万2045平方英尺，有七个单位，包括常规和灵活楼面布局，目前部分出租，连同现有租约一并出售。

仲量联行资本市场高级董事黄智伟说，买家或可全部出租楼面，或部分自用部分收租。这层楼包括三个独立分层产权。

新达城是99年地契商业项目，第一大楼37楼的两个分层地契单位分别在今年3月和6月以3684元和3736元的尺价售出。

第一太平戴维斯（Savills）星期三也宣布推出999年地契栢龄大厦(Peninsula Plaza)的一个分层地契办公单位出售，要价515万元，面积1776平方英尺。位于哥里门街（Coleman Street）和桥北路（North Bridge Road）交汇处的栢龄大厦共30层楼高，包括六层零售店铺和24层办公空间，六楼设有停车场。

上星期，莱坊（Knight Frank）推出克拉码头中央商城（Clarke Quay Central）20楼的四个分层地契办公单位出售，指示价每平方英尺3500元。

克拉码头中央商城是个25层楼商业地产，坐落在克拉码头地铁站正上方。

求售的克拉码头中央商城办公单位。（莱坊提供）

辉煌产业顾问（Brilliance Capital）上周也推出两个分层地契办公单位。其中一个位于三星中心（Samsung Hub）高层楼，面积达3595平方英尺，以私人协议方式出售，现已出租，指导价为每平方英尺4350元。三星中心位于莱佛士中央商业区，是999年地契。

999年地契项目雅达辉购物中心（The Adelphi）顶层的两个相邻单位则要价1440万元，尺价约2950元。雅达辉购物中心位于哥里门街和桥北路交汇处。

辉煌产业顾问执行董事林妍孜说，富裕人士、家族理财办公室和企业投资者仍在积极投资分层商业楼层。