肃毒局或将用即时毛发验毒仪 十分钟内可得结果

中央肃毒局或将使用即时毛发验毒仪，只需约60根头发便能在10分钟内，检验出嫌疑人是否有吸毒行为，目前的毛发化验法需时30天。

中央肃毒局星期三（7月10日）在常年工作计划研讨会上展出即时毛发验毒仪，有望让执法人员更快取得验毒结果。

这款即时毛发验毒仪的评估，由内政科技局法证专业研究中心的高级法证科学家颜国展带领。他说，新仪器的检测步骤简易，只需削下嫌犯的一缕头发，将其磨碎成粉末状，放进试剂中等待反应即可。

他的团队在演示中说，只需要取约60根头发，花三分钟磨成粉末，加入试剂中，再将试剂滴入检测仪上静置三分钟。最后，再将检测议插入分析器，即可分析出其中的毒品成分。整个过程约10分钟。

检测仪可检测出包括可卡因（Cocaine）、K他命（Ketamine）等毒品。

颜国展说，毛发验毒的原理是毒品痕迹都会保留在头发毛囊中，所以网络上流传号称能洗掉毒品痕迹的洗发水等方法，都是不真实的。

中央肃毒局发言人说，肃毒局在2012年开始使用毛发化验法，需要30天才能得到结果。目前的毛发化验法需要取80毫克的头发做检验，而即时毛发验毒仪只需要10毫克，即仅约60根三厘米长的头发，在10分钟内就能知道化验结果，让肃毒人员能做出更快的决策。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在研讨会上致辞时强调，更多青少年涉毒的趋势令人担忧，他透露，仅2024年的首四个月，便有16名16岁以下的青少年涉毒被捕，而去年全年则有24人。

他说，调查显示青少年对毒品的认知和态度的变化需被重视，而多管齐下的预防则是第一道防线。“我们必须继续保持警惕，坚决抵制毒品，才能确保打造一个安全和健康的社会。”