实龙岗组屋走廊出现桑拿房 谢健平：将继续联络居民移除杂物

实龙岗中路一组屋单位外出现“桑拿房”引热议，负责该区事务的议员谢健平指桑拿房没有使用，只是用来放置物品，市镇理事会多年来一直联系住户以减少屋外堆积的杂物。

《联合早报》记者星期三（7月10日）到实龙岗中路第427座组屋采访时，发现单位外的走廊上装置了桑拿房，附近的走廊也摆放超过30个盆栽。

据观察，桑拿房上方放置洗衣液等物品，看起来只是一个装饰而没有在使用。

受访居民称，居住在单位内的是一名50来岁的华族妇女，偶尔会有一对年轻男女和她一同出现。

一名不愿具名的同层邻居称，妇女以前相信是住在私宅，“她搬来组屋后把桑拿房也带来，放置在走廊上，并且在周围开始栽种盆栽”。

居民黄德涵（20岁，学生）则说，他听说这样的情况持续至少五六年了，“听说有人曾向当局投诉，但情况很像没有太大改变。据说妇女以前会在单位外浇花，但最近就比较少看到了”。

国会议长谢健平是负责该区事务的马林百列集选区议员，他星期三答复《联合早报》询问时说，当局已知晓上述情况，“其实，市镇会这些年来一直和屋主保持联系，让她减少堆放在单位外的物品”。

他说，市镇会将继续与屋主沟通，以移除桑拿房并进一步减少单位外的物品，“我们将密切留意情况的发展”。

为打造更安全和舒适的居住环境，谢健平呼吁公众不要在公共区域装置未经批准的构造物，减少杂物，不要阻挡走廊和楼梯间。