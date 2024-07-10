亚洲股市周三早盘涨跌互现 海指起21.01点

美国联邦储备局主席鲍威尔在美国国会听证会上几乎没有就美国今年晚些时候降息的时间点给出任何暗示，亚洲股市星期三（7月10日）早盘涨跌互现。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上扬21.01点或0.61％，报3447.10点。

美国股市星期二（9日）闭市起落参半。标普500指数微涨0.07％，纳斯达克综合指数上扬0.14％，道琼斯工商指数下跌0.13％。

新加坡股市20只海指成份股上涨，泰国酿酒（ThaiBev）、丰树泛亚商业信托（Mapletree PanAsia Commercial Trust）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）领涨，涨幅分别为2.25％、1.64％和1.6％。

五只海指成份股下跌，领跌的分别是海庭（Seatrium）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuidling）和丰益国际（Wilmar International），跌幅分别为1.42％、1.28％和0.32％。

MSCI除日本外亚洲指数在本周初飙升至逾两年高点后，失去了一些动力，星期三早盘交易中下跌0.27％。

鲍威尔星期二在国会参议院发表讲话时指出，美国“不再是一个过热的经济体”，就业市场已从疫情时期极端情况中冷却下来，在许多方面已恢复到疫情之前的状态。不过，他几乎没有提供有关降息可能会在多长时间内到来的线索。

加拿大皇家银行资本市场部（RBC Capital Markets）亚洲汇率策略主管陈子天说：“鲍威尔表示美联储的反应机制正在向宽松倾斜，原因是劳动力市场显著降温，但他仍未明确说明降息的具体时间。无论如何，市场已经预期美联储今年将降息两次，鲍威尔的言论并未使这些预期发生太大变化。”

星期三公布的数据显示，由于日元贬值推高了原材料进口成本，日本6月份的批发价格通胀加速，市场对日本央行近期加息的预期因此依然存在。