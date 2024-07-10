丰树产业胡志明市酒店和服务公寓 将以JW万豪品牌经营

丰树产业在越南胡志明市第一郡的酒店和服务公寓，将以JW万豪品牌经营，今年9月重新开业。

丰树产业（Mapletree Investments）星期三（7月10日）发布文告说，已和万豪国际集团（Marriott International）签署协议，将JW万豪（JW Marriott）品牌引入胡志明市。

丰树在胡志明市现有的酒店是综合商业项目mPlaza的一部分，将改建为西贡JW万豪酒店及套房（JW Marriott Hotel & Suites Saigon），这是JW万豪品牌在越南的第三个地点，另两个位于河内和富国。

丰树会展开升级工作，这是mPlaza资产提升计划的一部分。根据丰树网站，mPlaza总建筑楼面14万6000平方米，包括一栋21楼的甲级办公楼、32楼的服务公寓、21楼酒店，以及零售空间。其中办公楼大堂已完成升级。

升级后的西贡JW万豪酒店及套房预计涵盖一栋21层楼的酒店大楼，以及拥有一至三卧房单位的31层楼高的服务公寓。

西贡JW万豪酒店及套房靠近多个景点，如滨城市场、同起街和西贡圣母大教堂，距离胡志明市新山一国际机场六公里。

这会是万豪国际旗下在越南的第24个酒店，万豪国际也在越南经营喜来登（Sheraton）、艾美（Le Meridien）、万丽（Renaissance）和傲途格精选（Autograph Collection）品牌酒店。