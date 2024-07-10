国庆庆典总统礼炮敬礼 将创历来最长航行纪录

今年国庆庆典鸣放21响礼炮向总统致敬的环节中，M3G舟桥车上的四门25磅的礼炮，将沿着滨海湾航行，并途经滨海湾中央岬让观众近距离观赏。

这次航行将创下在滨海内湾（Marina Basin）最长的航行纪录，长达5.87公里。除去鸣放21响礼炮的时间，整个航行将长达67分钟。

载着四门25磅礼炮的M3G舟桥车（Mobility 3rd Generation Military Float Bridge），国庆日当天将从尼诰大道地铁站附近的岸边出发，一路南行，在新加坡摩天观景轮岸边，从薛尓思桥、海湾桥（Bayfront Bridge）和滨海湾螺旋桥（Helix Bridge）下，经过滨海湾金沙艺术科学博物馆，抵达滨海湾中央岬（Promontory）岸边，让观众近距离观赏M3G舟桥车的风采，再航行至鱼尾狮和滨海艺术中心之间的水域。

在尚达曼总统检阅仪仗队时，将鸣放21响礼炮。之后，M3G舟桥车将返回起点。

今年国庆庆典的总统礼炮敬礼，将有169名来自第23炮兵营和第35工兵营（35SCE）的军人参与。

来自第23炮兵营的总统礼炮敬礼组织秘书谢婷芳上尉（31岁）受访时指出，为确保总统礼炮敬礼顺利进行，军方须与包括公用事业局、滨海湾花园等各方密切沟通，也须算准时间。这些准备工作早在今年1月就已经开始。

“我们得根据M3G的航行速度，以及航行的距离，计算出完成这次总统礼炮敬礼航行所需的时间。鸣完礼炮后，我们也得马上撤出，把水域交给下一个水上项目。”