谎称妻子要杀儿 男子判监两个月

因和妻子吵架，男子竟报假案谎称妻子要“谋杀”两岁儿，之后还自导自演，割自己一刀，称是在抵挡妻子时被伤。

38岁的被告面对三项包括供假情报给公务员与伪造证据的控状，他星期三（7月10日）早承认其中两项，被判坐牢两个月。

根据案情，事故发生在去年9月28日。被告与42岁的妻子以及两岁的儿子同住，妻子当时已获得针对被告的个人保护令。

当天早上9时，被告发信息通知妻子说要回单位拿衣服，并要求妻子在场。然而，在他回到单位收拾衣服时，两人开始吵架，被告中途去洗澡，但之后两人不但没有停止争吵，反而越吵越凶。

到了凌晨12时许，妻子正在客厅抱着孩子哄他睡觉，被告出于愤怒冲进厨房打电话报警，在电话里说：“我妻子现在在杀我儿子，她喝醉了，快派人来。”

妻子无视被告，抱着儿子进了卧室。被告挂了电话后，从厨房橱柜里掏出一把厨房刀，故意用刀割伤了自己的左手。

案情显示，当时的被告是想用伤势向警员证明他所言非虚，并且想以此证明妻子用刀砍了他的手。

两名警员接到通报后赶到场，被告在录口供时，声称妻子故意用刀伤害他。警员基于被告的口供，对妻子产生怀疑，并且逮捕了妻子。

妻子之后在使用危险武器蓄意伤人的罪名下被控，并且被送往心理卫生医院做检查，直到去年10月13日才从医院被释放。

被告在同月15日找到调查官，坦承他之前给了假口供。