乘客申诉：春叶地铁站巴士站多柱也挡视线

春叶地铁站第二出口的巴士站，也被指有多个柱子挡住视线，导致候车的乘客无法看见哪一个路线的巴士进站。

《新明日报》早前报道，百汇广场对面巴士站后方因有地下排水沟，导致撑起巴士站顶的柱子只能安装在前方，但却被指挡着视线，令乘客看不见是哪一个路线的巴士驶入站。

住在汤申路上段附近的春叶路（Springleaf Road）附近的云姓居民（66岁）星期一（7月8日）也通知《新明日报》，指春叶地铁站第二出口的巴士站也有类似情况，有多个支撑站顶的柱子安装在巴士站前方。

“这个巴士站跟着地铁站一起建好，已经有超过两年，平常繁忙时段都有乘客在这里上下车。”

他指由于柱子遮挡视线，加上这里的绿植较多，巴士车长偶尔会看不到有乘客在候车，或是乘客没看清楚是哪一个路线的巴士进站。

《新明日报》记者星期二（9日）走访当地，另一居民林小姐（29岁）受访说，她为此曾一两次错过巴士，如今只好站在路旁等巴士来。

“很多年迈乘客也遇到同样问题，导致他们不敢坐下来等巴士，只能站着等。”

公众林小姐（34岁，助理）则说，只要坐在巴士站的椅子上，就无法看到巴士路线的号码而来不及拦车。“有时我还看到老人家站在柱子前，还蛮危险的。”

早前交通部长兼财政部第二部长徐芳达，有针对百汇广场对面巴士站的问题在脸书贴文，称已指示陆交局考虑安装能拍摄到往来交通的摄像头，并安装电子显示屏在站内，以让候车乘客通过显示屏看到巴士入站，陆交局也在考虑其他对乘客更友好的可能性。

徐芳达也说：“如果这方法可行，陆交局可将它扩展到其他有类似场地限制，和有柱子阻碍乘客的车站。”