孕妇家中洗澡 男子走廊偷拍

怀孕女邻居家中洗澡，男子心生歹念，从楼上走廊蹲下偷拍，过程中还放大影像要看得更清晰，结果被女邻居的丈夫当场逮住。

29岁的被告星期二（7月9日）承认一项偷窥控状，还有一项妨碍司法公正罪交由法官下判时一并考量，被判监三个月。受害者是被告的女邻居，为保护受害者，法庭谕令媒体不可报道任何会泄露她身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，2022年5月5日傍晚6时，当时怀孕四个月的受害者正在家里的浴室洗澡，留意到有人从浴室外的四楼走廊上路过。

受害者没有在意，继续洗澡。然而，当她开始洗头发并将头仰起时，发现有人正蹲在五楼的公共走廊上，拿着一部手机对着她。

受害者受到惊吓，但假装若无其事，慢慢地将窗户合上，以不把被告吓跑。她之后赶紧跑出浴室通知丈夫自己遭人偷拍。

受害者的丈夫到五楼走廊，找到了正在慢慢走下楼的被告，并与他对质。被告开始删除手机里的影片，丈夫当场报警。现场也有两人来帮忙制服被告，直到警方抵达。

受害者此后在家里也感到不安，并感到被羞辱。这增加了她怀孕期间的压力。

被告之后承认干案，坦言用手机开始偷拍录影时，还放大影像以看得更清晰。

据庭上观察，一名年轻孕妇陪同被告一起出庭，其间孕妇不断啜泣。

被判坐牢三个月

被告求情时说，他当时是一时冲动才干案，之后也有去做心理咨询，他感到抱歉，希望法官再给他一次机会。

法官最后判被告坐牢三个月。