第二房地产创办人家族提出收购献议 收购价为每股0.30元

新加坡上市公司第二房地产（Second Chance Properties）的创办人兼公司总裁莫哈末沙里（Mohamed Salleh）家族提出自愿无条件收购献议 ，并有意将公司私有化，收购价为每股0.30元。

公司于星期三（7月10日）早盘在新加坡交易所网站发文告说，莫哈末沙里与四个儿女共持有公司的7亿8922万股，占总发行股的85.06%。

每股0.30元的收购价比公司股票在星期二（9日）的最后交易价0.215元高出39.5%，但比公司截至2月底的0.3016元每股净资产值低0.5%。