市建局：红头巾壁画可保留 屋主罚款2000元

最近引起不少讨论的桥南路红头巾壁画去留已有定案，市区重建局通知屋主不必对壁画做出任何更改，但对屋主发出2000元销案罚款。

市区重建局和卫生部星期三（7月10日）发联合文告宣布，壁画可以保留，不过屋主未遵守要求，在壁画工程开始前获得市建局的批准。

“红头巾手持香烟的壁画引起了公众的广泛讨论。一些人对壁画将吸烟正常化表示担忧。其他人则认为这是一件艺术作品，应该保持原样。大多数公众并不认为这是香烟广告。”

根据文告，市建局和卫生部在听取了许多公众对吸烟描绘的不同意见后，进行了进一步审查，并同意保留壁画，不做任何修改。这是考虑到壁画并非违法的烟草广告，而且在很大程度上被视为一件艺术作品。

当局也强调，壁画确实将吸烟正常化，这违反了卫生部的政策。如果事先向当局提交申请，卫生部就会关注画中吸烟的元素，并要求修改。

“因此，我们将与屋主合作，在不修改壁画的情况下，寻找适当方法来减轻壁画对吸烟宣传可能造成的影响。”

当局也说，过去半个月的讨论是有建设性的，“语气平和，相互尊重。我们感谢公众分享他们的观点”。

不过，屋主进行了未经许可的工程，经提醒须申请批准后仍继续施工，因此当局对屋主开出2000元销案罚款。