多数公务员10月起每年可获500元津贴 用于个人发展和身心健康

今年10月起，符合条件的公务员每年可获得500元津贴，用于个人发展和身心健康。公共服务人员到私人诊所和牙医求诊可获得的津贴顶限，明年起也调高超过一倍。

主管公共服务的教育部长陈振声，星期三（7月10日）在公共服务周开幕仪式致辞时，宣布新措施。

为鼓励公务员对自己的身心健康和发展负责，陈振声说，今年10月起，符合条件的公务员每年将获得500元的“FlexiGrow”津贴，灵活用于个人发展课程或健身项目等需求。

公共服务署并未公布更多有关新计划的详情，但在受询时指出，有意让多数公务员从中受惠。

主管公共服务的教育部长陈振声，星期三（7月10日）在公共服务周开幕仪式致辞。（梁麒麟摄）

公共服务部门与工会磋商后，明年1月1日起将调高医疗和牙科服务津贴。公共服务人员每次到私人诊所和医院看诊，医疗津贴顶限将从20元调高至50元，牙科服务津贴则从每年120元增至250元。

这包括重新受雇的公共服务人员和法定机构雇员。

陈振声说，公共服务人员要继续服务好国家和人民，得要持续创新，走在大环境的挑战前头。不过，不断变化的环境可能会让人感到不安，甚至疲惫。

他提出，公共服务人员全心全意为民服务，但如果无法成长并得到照顾，就无法一直这样服务下去。公共服务人员必须照顾好自己，并在未来漫长的路上相互照顾。

陈振声引述他从军时指挥官令他铭记于心的一段话：“我们照顾好麾下的男男女女，而他们会照顾好使命。如果我们不照顾好自己的人，就永远无法达成使命。”

不过，他也强调，单靠这些福利，无法为公共服务打造具吸引力的价值主张，吸引最优秀和忠诚的人投身公共服务。公共服务的价值主张必须建立在使命感、价值观和魄力（gumption）上，以激励优秀人才一起为国为民服务。

除此之外，公共服务领域也会带头，从明年7月1日起率先调高公共服务人员的退休和重新雇佣年龄至64岁和69岁，比全国早一年实行。

我国2026年7月1日将把法定退休年龄从目前的63岁延至64岁；重新雇佣年龄上限则从68岁调至69岁。

陈振声说，随着预期寿命延长，公共服务部门意识到许多公共服务人员可能希望保持活跃，包括更长时间继续进行有意义的工作。“我们会支持所有仍希望做出贡献的人员继续塑造国家的未来，不论年龄。”