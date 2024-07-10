本地股市星期三升0.99%

新加坡银行股表现强劲带动股市上扬，海峡时报指数在星期三（7月10日）上升33.84点或0.99% ，闭市报 3459.93点。

香港、上海和悉尼股市分别下滑0.29%、0.68%和0.21%；东京和首尔分别上升0.61%和0.02%。

美国联邦储备局主席鲍威尔日前在美国国会听证会上说，劳动力市场似乎已经恢复平衡，而且美国经济已经不再过热，接下来不太可能会再加息。

IG亚洲市场策略师叶俊荣认为，鲍威尔的发言显示美联储似乎转向鸽派立场，可能为降息铺路。

“美元稍有上升，显示投资者希望能获得9月降息的明确指示。可是美国即将在这个星期公布最新通货膨胀数据，可能导致美联储持保留态度。这看来是个合理的立场。”

全天全场交易量达11亿5000万股，交易总额达13亿2000万元；上升股324只；下跌股231只。

领涨的海指成份股包括泰国酿酒（Thai Beverage）、星展集团（DBS）和生科工业（Sembcorp Industries），分别上升3.37%、2.01%和1.9%，收报0.46元、38.15元和4.82元。

下跌股包括海庭（Seatrium）、扬子江船业（Yangzijiang）和怡和合发（Jardine C&C） ，分别滑落1.42%、1.28%和0.31%，收报1.39元、2.31元和25.80元。