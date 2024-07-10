三星于巴黎发布新折叠手机、极限运动智能表、健康监测指环

韩国科技巨头三星（Samsung）于新加坡时间星期三（7月10日）晚上在法国巴黎举行Galaxy Unpacked全球发布会，推出最新折叠手机——Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6，继续强打各种人工智能（AI）功能。此外，三星也发布了两个全新产品——Galaxy Watch Ultra智能表和Galaxy Ring健康监测指环。

Z Flip6和Z Fold6外型设计跟上一代大致相同，但变得更轻薄，售价提升150元。两款新手机搭载高通骁龙8 Gen 3处理器，拥有比上一代更强的AI能力。“笔记辅助”（Note Assist）通过AI生成摘要和各种文本格式，让用户更容易消化和理解笔记内容。新添加的转录功能可以直接在Notes中对语音录音进行转录、翻译和摘要。

全新的“素描至图像”（Sketch to image）功能允许用户在屏幕上简单绘画时生成图像选项，从而创作出更复杂的作品。新手机也搭载“谷歌Gemini”AI助理，帮用户写作、学习或规划工作或行程等。

在外国旅行的话，用户能在Z Fold6或Flip6开启“翻译助理”（Interpreter）功能，连接新的Galaxy Buds3系列耳机，直接通过耳机听到翻译后的内容。

除了两部折叠屏新机外，三星还发布了Galaxy Watch7和Watch Ultra智能表。圆角四方形的Watch Ultra专为极限运动用户而设计，近1000元的售价让它成为三星历来最贵的智能表。表盘尺寸为47毫米，采用钛合金表框，具备10ATM防水性能，能在海平面以下500米使用。该表也可在高达9000米的环境下操作。

Watch Ultra可监测铁人三项训练，并在四分钟内通过AI准确测量骑行用户的最大功率。Watch Ultra在三星智能表中，拥有最长的电池续航时间，省电模式下能使用长达100小时。

Watch Ultra表盘尺寸为47毫米，采用钛合金表框。（三星提供）

值得关注的是，三星在发布会上也推出全新的Galaxy Ring健康监测指环，能监测睡眠、心率、女性生理期等。它采用钛合金材质，重量仅约3克，具有10ATM防水性能和长达七天的电池续航。然而Galaxy Ring并不会在新加坡售卖。

Galaxy Ring健康监测指环能监测睡眠、心率、女性生理期等。（三星提供）

上述所有三星新品即日起开放预购，并从7月24日起在新加坡面市（除了Galaxy Ring）。