保护区内非法操作无人机 四男子将被控

四名男子在受保护区非法操作无人机，将被控上庭。

新加坡警察部队星期三（7月10日）发文告说，四名年龄介于45岁至68岁之间的男子涉嫌在未取得2级活动准证和未向新加坡民航局注册的情况下，在保护区内操作无人机，将于星期四（11日）被控上法庭。

其中两人被发现在受保护区滨海堤坝范围内违规操作无人机并进行拍摄。3月27日晚上约7时15分，一名45岁男子在滨海堤坝周围无照操作无人机并进行拍摄。无人机的飞行高度约为468米，持续了超过15分钟。

6月25日下午约5时30分，一名68岁男子在滨海堤坝附近无照操作无人机进行拍摄，无人机重量约565克，并在约108米和148米的高度飞行，持续超过10分钟。他在未取得2级活动准证下，两次在60米以上高空操作无人机，且未向民航局登记无人机。

一名56岁男子则于3月9日晚上约8时50分，被发现在滨海湾中央岬（The Promontory at Marina Bay）违规操作无人机并进行拍摄，当时那里被指定为保护区。无人机的飞行高度约499米，持续超过25分钟。

此外，一名51岁男子于6月23日晚上约9时20分，在振瑞路一带操作无人机约10分钟，当时那里被指定为保护区。

根据航空法令，在保护区上空操作无人机并进行拍摄，罪成可被罚款不超过5万元或监禁不超过两年，或两者兼施。

根据航空条例，未持有活动准证操作无人机，罪成可被罚款不超过5万元或监禁不超过两年，或两者兼施。未向民航局登记而操作重量超过250克的无人机，罪成可被罚款不超过1万元或监禁不超过六个月，或两者兼施。