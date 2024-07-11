在最新通胀数据和季度盈利报告发布之前，英伟达（Nvidia ）和其他华尔街权重股上涨带动市场情绪。美国股市星期三（7月10日）闭市集体上扬。标普500指数涨1.02％，道琼斯工商指数起1.09％，纳斯达克综合指数上扬1.18％。

美联储可能降息的消息并未阻碍本地银行的强劲涨势，新加坡海峡时报指数星期三闭市收高，报3459.93点。

以下是星期四（11日）可关注的股票：

1. 吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）宣布将以234亿日元（约2亿零100万新元）的价格收购位于日本东京的一处基建物业（shell and core）数据中心。该收购价格较项目240亿日元的估值低2.5％。信托将拥有该项目98.47％的实际权益，剩余1.53％由吉宝有限公司（Keppel Ltd）持有。

2. AF环球（AF Global）开市要求暂停交易，有待消息公布。

3. 免税国际（Duty Free International）发布截至5月底的第一季业绩报告显示，集团净利同比下跌70.7％至130万令吉 （约37万新元），收入则稍微上升3.2％至3831万令吉。公司将派发每股0.1新分的股息。

4. 纳峰科技（Nanofilm Technologies）股价星期三上涨8.33％至0.91元，共有1463万股转手，引来新加坡交易所的质询。公司回复新交所时说，子公司Sydrogen Energy在星期三发文告宣布，与上海捷氢科技公司（Shanghai Hydrogen Propulsion）合作发展适用于船务业的氢气燃料电池系统，可能导致一些投资者预计这项合作可带来的收入。

5. 第二房地产公司（Second Chance Properties）的创办人兼公司总裁莫哈末沙里（Mohamed Salleh）家族，提出自愿无条件收购献议 ，并有意将公司私有化，收购价为每股0.30元。收购价比公司股票在星期二的最后交易价0.215元高出39.5％。莫哈末沙里与四名儿女共持有公司的7亿8922万股，占总发行股的85.06％。