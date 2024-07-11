海指星期四开盘上扬15.66点

本地股市星期四（7月11日）开盘上扬15.66点或0.45％，新加坡海峡时报指数报3475.59点。

海指成份股涨多跌少，涨幅最多的包括丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和凯德腾飞房地产信托（CapLand Ascendas REIT），分别起1.63％，1.59％和1.17％。

本地股市星期四早上全场交易量7741万股，交易值8984万元。上升股86只，下跌股25只。