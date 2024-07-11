亚洲股市周四早盘集体上涨 海指起14.35点

市场等待美国6月消费价格指数（CPI）数据出炉，预计该数据将显示通胀放缓，并为美国9月开始降息铺平道路。亚洲股市星期四（7月11日）早盘集体上扬。截至中午12时，新加坡海峡时报指数上扬14.35点或0.41％，报3474.28点。

美国股市星期三（10日）闭市全线上涨。标普500指数涨1.02％，道琼斯工商指数升高1.09％，纳斯达克综合指数上扬1.18％。

新加坡股市22只海指成份股上涨，丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、泰国酿酒（ThaiBev）和丰树工业信托 （Mapletree Industrial Trust）领涨，涨幅分别为4.76％、4.35％和3.81％。

六只海指成份股下跌，领跌的分别是胜科工业（Sembcorp Industries）、吉宝有限公司（Keppel Ltd）和大华银行（UOB），跌幅分别为1.25％、0.6％和0.45％。

MSCI除日本外亚洲指数上涨了1％，创下两年来的新高。台湾股市创下历史新高，澳大利亚ASX 200指数距离历史最高点也仅一步之遥。

安保资本（AMP Capital）首席经济师奥利弗（Shane Oliver）表示：“主要推动力实际上是降息的前景。如果我们获得良好的通胀数据，将满足鲍威尔的一个（降息）条件。”

此前，美国联邦储备局主席鲍威尔在国会上表示，“更多良好的数据”将为美联储降息提供依据。芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具CME FedWatch显示，9月份降息的可能性为73.3％。

经济学家预计，美国6月CPI将从5月份的3.3％降至3.1％。

本地市场方面，凯利板上市的思腾控股（V2Y Corp）股价在早盘一度攀升33.3％。截至中午12时，该股持平，交易价在0.015元。此前，公司提议以每股0.0148元的价格发行总计1亿3510万股新普通股，筹集200万元。