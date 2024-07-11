海庭获澳洲船舶运营服务商Teekay合同 股价涨2%

海庭已获船舶运营服务商Teekay在澳大利亚的优先客户合同协议。

海庭（Seatrium）星期四（7月11日）宣布，协议旨在修理和升级Teekay Shipping (Australia) Pty Ltd（简称 Teekay）澳大利亚国防海事支持服务项目（DMSSP）下的船队。根据合同，海庭将在未来两年内负责改装一系列船只。

在这项合作下，海庭将与Teekay共同规划、共享信息并利用双方经验，以促进这些项目的成功执行。双方合作伙伴旨在利用两家公司在加强服务交付、提高运营效率等方面的专业知识，满足船舶维护的特殊需求。

Teekay Shipping Australia运营主管尤利亚诺（Peter Luliano）指出，根据优先客户合同协议，Teekay第一艘船将于今年7月在海庭位于新加坡的船厂进行维修，接下来一年内还计划进行六次船舶进坞。

Teekay已与澳洲政府签订多项合同，为多艘船舶提供运营服务，其中包括在澳洲国防海事支持服务项目合同下管理的七艘船舶、澳洲边防部队巡逻船海盾号（Ocean Shield）以及澳洲海事安全局紧急拖船珊瑚骑士号（Coral Knight）。根据这些合同，Teekay负责提供船舶运营、工程支持、维护支持、供应支持、船员配备和培训等服务。

截至星期四下午2时，海庭股价上涨2.2%，报1.42元。