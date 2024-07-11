新加坡政府有意将职总列为具政治影响力机构

考虑到全国职工总会与人民行动党的紧密联系与共生关系，政府有意援引《防止外来干预（对应措施）法令》相关条文，把全国职工总会列为“具政治影响力”的机构。

内政部星期四（7月11日）发文告说，职总被列为具政治影响力者（Politically Significant Persons）之后，每年必须向内政部属下的外国关系与政治信息披露注册处，申报所获取的1万元或以上政治捐款，以及与外国机构的关系。

“这些透明度要求，将降低职总成为外国干预目标的风险。”

内政部文告说，内政部属下的外国关系与政治信息披露注册处处长经评估后认为，考虑到职总与人民行动党的紧密联系与共生关系（symbiotic relationship），依照《防止外来干预（对应措施）法令》（简称FICA）对职总采取对应措施，是符合公共利益的。

注册处已经在同日通知职总这个决定，对方可以选择在14天内向当局陈情。职总也能在列为具政治影响力者后，向内政部长上诉。

FICA于2021年10月在国会通过，旨在抵御外来势力通过敌意信息宣传，或是本地代理人来干预我国内政。

人力部：将继续同职总合作



人力部在同日另外发出的声明中说，职总被列为具政治影响力的机构不会导致现有的活动遭到禁止。“人力部将继续与作为劳资政三方合作重要伙伴的职总合作。”

人力部也强调，职总的活动一贯符合《工会法》的规定。

根据《防止外来干预（对应措施）法令》，本地政务官、国会议员和各政党中委等，都自动被列为具政治影响力者。主管当局也有权把其他想要在我国达成政治目的的个人或组织，列为具政治影响力者。

被指定为具政治影响力者，须每年申报所获得的政治捐款，以及与外国政治或立法机构的关系等，避免任何人或组织受操纵成为外国势力在本地的代理人。

除了政治人物和政党，目前被当局列为具政治影响力者的还有公民组织亚细安人权机制新加坡工作组（MARUAH）和论政团体“思考中心”（Think Centre）这两个机构，以及商人陈文平。

MARUAH和思考中心是在2023年12月29日被列为具政治影响力的机构，它们原本在政治捐款法中已经被列为政治团体。陈文平则是2024年2月26日被列入名单。

与行动党有着共生关系的职总成立于1961年，当时是非左翼工会的联合组织，最初旗下只有12个成员。目前职总成员包括58个工会、七个行业协会、七个社会企业，以及其他企业合作伙伴。