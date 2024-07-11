涉乱开安眠药没转介病患等 家庭医生吊牌19个月

行医近40年的家庭医生涉乱开安眠药和咳嗽药水、没将病患转介给专科，以及记录不当被投诉，纪律审裁庭考虑到案件拖了五年，惩处给予“折扣”，最后判他吊牌19个月。

据《海峡时报》报道，涉事的林家天医生在裕廊西92街开了一家诊所康泰西药房（Apex Medical Centre Jurong），拥有近40年行医经验。

2016年11月卫生部进行审计时，揭发林家天的失职行为，医理会之后根据《医药注册法令》向他提出涉及15名病患的32项指控。

这些指控基本上分为四类，乱开含苯二氮卓类的安眠药和含可待因的咳嗽药水、未将服用安眠药的病患转介至专科医生以治疗其基础疾病，以及诊所记录不当。

林家天在2018年3月12日收到医理会和卫生部的投诉通知，案件于2023年12月底结案。

由于案件审理时间较长，审裁庭做出裁决时也将此纳入考量，并给予了三分之一的减刑“折扣”，以示公平。

林家天最后被令暂停行医19个月，时间从2024年7月4日起至2026年2月3日。

医理会不满裁决提出上述，要求将暂停执业时长增至36个月，或至少30个月，不过上诉庭驳回上诉，维持原判。

被指记录不当 医生辩称字迹潦草

针对记录不当的指控，医生称是字迹潦草。

林家天答辩时说，他开给15名患者的安眠药，成瘾和依赖风险较低、开具处方药时，病患的实际年龄为23岁至67岁，而并非医理会所指（审理时）的33岁至82岁。

针对记录不当问题，林家天承认是字迹潦草，并解释其中两处无法辨识的符号，其实是指他已经做了体温和心肺检查。审裁庭直言，若无他的解释，其他医生若需要接手其患者的护理，也看不懂他的字体。

另外，根据卫生部指南，苯二氮卓类药物应短期使用，一般为一周到四周，需要长期使用的患者应转介到精神科医生进行进一步治疗。但林家天没这么做，而是继续给他们开具药物。

林家天也被认定在多个场合不当销售咳嗽药水，包括由其诊所助理出售给无名患者。

不过，审裁庭接受林家天的说法，即他没有为了不正当的经济利益而开具不当处方药，也没有恶意行医。