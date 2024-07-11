调查：超过九成新加坡企业瞄准柔新经济特区新机遇

调查显示，超过九成的新加坡企业瞄准柔佛—新加坡经济特区带来的机遇。不过，企业也反馈，在人才提供、跨境人流与货物流动，以及投资流程方面面对一定挑战。

新加坡工商联合总会 （SBF）星期四（7月11日）在柔佛—新加坡经济特区（Johor-Singapore Special Economic Zone）联合投资者论坛上发布的报告披露，新加坡企业对筹划中的经济特区兴趣浓厚。

针对160个来自各个领域的新加坡企业所做的调查发现，93%的受访者视柔佛为有吸引力的投资地点，当中50%的企业已在当地运营。

这次的调查目的是要收集企业的见解、反馈和建议，以加强经济特区的发展，同时为两地的企业共创双赢。

今年1月，新加坡和马来西亚签署了谅解备忘录，共同发展柔新经济特区，促进货物和人员的流动，以及增强区域商业生态系统来支持投资。

尽管受访的新加坡企业对经济特区兴致勃勃，但也有近六成的受访企业表示，在柔佛寻找科技和技术劳工面对困难，在吸引新加坡人才到对岸也同样面对挑战。60%的企业将人手短缺归咎于工作准证问题、58%说马来西亚的劳动市场存在技术差距，而21%表示，薪金不匹配是其中因素。

新加坡工商联合总会主席林明彦在论坛上说，柔新经济特区倡议肯定会面对一定挑战。对接政策、简化监管和促进跨境合作需要双边政府和私人业界的倾力合作。