连续三个交易日收涨 本地股市周四涨0.44%

新加坡股市连续三个交易日收涨，美国联邦储备局可能今年降息的预期提振市场情绪，海峡时报指数在星期四（7月11日）上升15.13点或0.44%，收报3475.06点。

海指今年来已上涨了大约7%，收益率超过5%。

亚洲主要股市高奏凯歌，香港、上海、东京、首尔和悉尼分别收涨2.06%、1.06%、0.94% 、0.81%和0.93%。

市场普遍预期美国联邦储备局会在今年内降息，因此接下来数月的美国经济数据将是降息的关键。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说，市场将密切关注即将公布的最新美国消费者价格指数，以了解市场情绪。通货膨胀情况可能不符合预期，但若经济持续增长，而且就业数据进一步趋软，投资者应该不会太失望。

本地股市全天全场交易量达12亿9000万股，交易总额13亿2000万元；上升股382只，下跌股220只。

领涨的海指成分股有泰国酿酒（Thai Beverage）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust），分别上升5.44%、4.76%和3.76%，报0.485元、1.32元和0.965元。

下跌股包括扬子江船业（Yangzijiang）、胜科工业（Sembcorp Industries）和丰益国际（Wilmar International），分别收跌1.3%、1.04%和0.64%，报2.28元、4.77元和3.10元。