竞消委：Grab收购得运德士献议违反竞争法

私召车业者Grab拟议收购本地第三大德士公司得运德士，新加坡竞争与消费者委员会发布临时决定说，这项收购献议将大幅削弱市场竞争，违反竞争法令。这可能导致乘客支付较高车费，司机也可能得付较高的抽佣率。

竞消委星期四（7月11日）发文告说，Grab旗下的私召车公司Grab Rentals拟议收购得运德士（Trans-cab），此举将减少司机和乘客可使用的私召车服务平台，大幅度削弱私召车的市场竞争。

我国竞争法令第54条禁止反竞争的合并项目，竞消委指出，Grab拟定的收购项目会违反这个条例。

竞消委认为，收购献议旨在增加Grab平台的司机数量，应该会进一步巩固Grab现有的主导位置，进而损害司机和乘客的利益。

此外，其他私召车业者也正面对司机短缺的问题。竞消委指出，Grab的收购计划将极大程度剥夺竞争对手从得运德士取得的司机来源。

Grab和得运德士可在10个工作日内向竞消委提出意见

不过竞消委说，最终决定未出炉，当局还未判定是否批准或阻止收购献议。

Grab和得运德士可在获知初步决定的10个工作日内，向竞消委提出意见，包括解决反竞争的方案，竞消委会把这些意见纳入考量后发布最终决定。

Grab与得运德士去年7月宣布签署收购协定，全面收购得运德士股份，进一步扩大和巩固在点对点载客市场的份额。

有关这项收购献议的第二阶段评估仍在进行中，评估所需的120天工作日时限预计在7月底结束。