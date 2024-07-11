国际学生入学考试报名系统 7月12日下午逐步恢复

发生故障的国际学生入学考试报名系统经过抢修后，将从星期五（7月12日）下午逐步恢复，先开放给有意入读小学的学生报名。

新加坡考试与评鉴局（SEAB）星期四（11日）在网站上发通知说，针对小学生的国际学生入学考试（Admissions Exercise for International Students，简称AEIS）将从星期五下午4时开放报名，截止日期延至7月25日傍晚7时。

针对中学生的AEIS，则从星期六（13日）上午9时开放报名，截止日期延至7月26日中午12时。

新学年的AEIS原定星期二（9日）早上9时，开放让有意入读教育部学校小二至小五，以及中一至中三的国际学生报名申请。申请截止日期原定为7月22日中午。如果考试名额已满，则提前截止。

成功报名的国际学生，将于9月3日至5日参加有关考试，以便在明年入读中小学。

不过，考评局的考生登记网站，却在星期二遇到一些技术问题，导致家长无法为孩子提交申请。

除了AEIS，“回归新加坡人入学计划”（SPERS-Sec）的中学入学考试报名作业也受影响。SPERS-Sec已在星期三（10日）早上10时恢复运作，报名截止日期展延至7月23日下午1时。

当局至今未进一步说明故障原因。