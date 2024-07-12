美国6月消费者价格指数（CPI）低于此前预期，提振市场对美国联邦储备局降息的预期，但在近期科技股大涨之后，投资者逢高获利了结。美国股市星期四（7月11日）闭市涨跌互现。道琼斯工商指数起0.08％，标普500指数跌0.88％，纳斯达克综合指数下滑1.95％。

新加坡股市连续三个交易日收涨，海峡时报指数星期四闭市上升15.13点或0.44％，收报3475.06点。

以下是星期五（12日）可关注的股票：

1. 老曾记（Old Chang Kee）发布的最新年报显示，公司在2024财年的净利润为966万8000元，较2023财年的615万元要高；营收同比增长12.4％至1亿零950万元；每股盈利（EPS）为7.97分。

2. 医疗美容公司Beverly JCG宣布，公司已与认购人陈振鸿（音译，Tan Chin Hong）签署了一份认购协议，拟以每股0.0083元的价格向认购人发行认购股份，以筹集20万元的资金。

3. 堡垒矿业（Fortress Minerals）的2025财年第一季息税折摊前盈利（EBITDA）同比下跌6.3％至389万美元（约524万新元），营收滑落26.2％至978万美元。每股盈利为0.44美分；净资产值为14.26美分，同比增长3.3％。

4. 和美置地（Ho Bee Land）宣布发行首个绿色债券，总值1亿6000万元，固定票息率为4.35％。这批为期五年的债券将在2029年到期。发行债券的净收益将用于集团的绿色金融框架下的绿色项目。