本地去年共322人自杀身亡 比前年减少三成

本地去年共有322人自杀身亡，比前年减少32.4％。这是自2000年开始记录以来，自杀死亡人数最低的一年。

根据新加坡援人机构（Samaritans of Singapore，简称SOS）星期五（7月12日）发出的年度自杀统计数据，去年每10万名居民中，有6.17人自杀身亡。

去年自杀身亡的322人中，222人（相等于68.9％）是男性，100人是女性。

数据显示，去年所有年龄层的自杀死亡率都呈下滑趋势。其中，30岁至39岁的跌幅最大，从前年的77人减至43人，跌幅为44.2％；其次是20岁至29岁，从91人减至57人（37.4％）；再来是60岁至69岁，从71人减至44人（38.0％）。

虽然20岁至29岁年龄层的自杀人数有所减少，但自杀继续是这个年龄层的首要死因。自杀已经连续五年为20岁至29岁年轻人的死亡首因。

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