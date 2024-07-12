文达街命案七年后 遗孀上诉索死者名表被驳回

文达街命案发生时，遇害商人手上戴着一支价值近39万元名表，遗孀不满家翁家婆事后将沾染血迹的手表交给商人情妇，事隔七年上诉至高庭要求拿回遗物，但被驳回。

高庭法官蒋诗琦星期五（7月12日）发表上诉裁决时指出，商人斯宾塞（Spencer Tuppani）的父亲案发后将他从警局领取的遗物包括手表，搁在儿子与情妇同居的公寓单位内，但他并非有意将死者遗物交托给非遗产执行人的第三者。

至于诉方称情妇后来将手表交给商人母亲，后者以16万元将手表卖掉，法官认为没有足够证据显示情妇与母亲曾这么做。

引起诉讼的是理查德米勒（Richard Mille）的名牌手表，手表如今下落不明。诉辩双方无法从案件照片确认手表的具体款式型号，但诉方参考同个品牌与类似款式的手表价格，要求讨回手表或得到38万9205元的赔偿。

本案起诉人是斯宾塞的遗孀陈青青、妻姨陈珊珊与前妻郭莉虹，三人都是斯宾塞遗产的执行人。

两名答辩人则是斯宾塞的父亲山姆莱（Shamlal Tuppani Bisaysar）与母亲谭宝葵，两人已离婚。

国家法院审理案件后，2023年12月驳回诉方的要求，诉方不服所判，上诉至高庭，但同样被驳回。高庭谕令诉方须支付两名答辩人共2万4000元的讼费。

轰动一时的文达街命案发生在2017年7月10日，当时38岁的斯宾塞在熙来攘往的大街上遭岳父陈南成杀害。

患有严重抑郁症的陈南成，因不甘女婿私吞他一手创立的公司钱财又搞外遇，愤而刺死对方。他后来在误杀罪名下被判坐牢八年半。陈南成现年77岁，他日前已服完刑期出狱。