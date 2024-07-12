本地居民40项生活必需：旅游、冷气、上餐馆

冰箱、冷气机、家用宽带网络、到餐馆吃饭、去东南亚国家旅游，这些对本地人来说都是日常生活中的必需用品和活动。

多数新加坡居民认为，政府应该帮助那些无法负担的人满足他们的基本需求，例如温饱、住宿和医疗等，但若是为了维持较为体面（decent）的个人生活水平，如拥有冷气机或上餐馆，则应靠自己的努力。

新加坡管理大学和新加坡政策研究所获社会及家庭发展部资助，耗时两年完成“家庭需求调查”（Household Needs Study）和“基本需求公众认知调查”（Public Perceptions of Provision of Essential Needs），以找出人们普遍视为是生活必需品和活动的项目，及该由谁来提供这些项目。

调查结果在星期五（7月12日）举行的新加坡家庭需求研讨会上公布。这是本地首份对外公开的家庭需求调查报告。

研究团队先是通过小组讨论，列出一份有51个项目的清单，再以面对面调查的形式，询问4014名年满19岁的新加坡公民和永久居民：个别项目对他们而言，算不算是在“新加坡过正常生活须有的物品或活动”。

获超过半数受访者同意的就算是必需品，受访者最终从51个项目中选出了40个。

结果显示，人们看法较一致的包括：生存类必需品，如个人卫生用品（97.1%）和自购房屋（96.2%）；家用电器，如冰箱（99.5%）和洗衣机（95.7%）；数码连接，如有流动数据配套的智能手机（93.3%）。

不同的收入、住屋类型和年龄层，都是导致受访者看法分歧的因素。

以冷气机为例，在最低收入的群体，即家庭月入少于2500元的受访者中，只有49.1%觉得它是必需品；而对于家庭月入超过1万7000元的受访者，这个百分比高达69.8%。

在第二项基本需求公众认知调查中，由政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士领导的团队，以第一项调查中选出的必需品或活动为基础，让约2000名公众通过线上调查，提出他们觉得个别项目该由谁提供。

67.3%的受访者认为，政府应该为没有能力负担的人，提供基本所需；61.7%的人觉得，若是为了维持体面的个人生活水平，如冷气或每月至少一次上餐馆用餐等，这些则应该由个人承担。