亚洲股市周五早盘涨跌互现 海指起22.85点

美国最新公布的6月消费者价格指数（CPI）低于预期，加大了市场对美国联邦储备局在9月降息的押注。亚洲股市星期五（7月12日）早盘涨跌互现。截至中午12时，新加坡海峡时报指数上扬22.85点或0.66％，报3497.91点。

美国股市星期四（11日）闭市涨跌互现。道琼斯工商指数起0.08％，标普500指数跌0.88％，纳斯达克综合指数下滑1.95％。

新加坡股市26只海指成份股上涨，凯德投资（CapitaLandInvest）、丰树工业信托 （Mapletree Industrial Trust）和星狮物流工业信托（Frasers L&C Tr）领涨，涨幅分别为5.22％、5.07％和4.66％。

仅三只海指成份股下跌，这三只分别是星展集团（DBS）、大华银行（UOB）和新加坡航空公司（SIA），跌幅分别为1.12％、0.3％和0.28％。

此前，美联储主席鲍威尔表示，美联储不会等到通胀率下降到2％的目标水平时才考虑降息。他警告说：“如果等那么久，那可能会等太久了。”

星期四，美国旧金山联邦储备银行行长戴利（Mary Daly）表示：“我确实认为，鉴于通胀、增长和劳动力市场的最新信息，可能需要进行一些政策调整。”

尽管最新CPI数据似乎为未来的降息扫清了障碍，但标普500指数和纳斯达克综合指数隔夜却从创纪录高点大幅下挫。分析人士认为，这主要是因为投资者将资金从亚马逊（Amazon）等知名科技巨头股票中转移到规模较小且基本上被忽视的股票中。

美国通胀数据走软也为日本当局提供了进入外汇市场干预以支撑日元的机会。日元兑美元汇率从1美元兑161.5日元飙升至157.44日元，这加剧了有关日本官员再次出手干预的传言，4月份日元汇率创下38年新低时，日本政府就曾出手干预。

盛宝（Saxo）外汇战略主管察那那（Charu Chanana）说：“日元的显著波动似乎是由于美国通胀和日本当局干预的综合影响造成的。看起来日本的干预措施有了新的策略，并且有支持性的基本面因素配合，使得日元的强势变得更加持久。”