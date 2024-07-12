神秘人两天四次高楼抛花盆碗盘 警员戴头盔搜证

花盆和陶瓷碗盘从天而降，宏茂桥组屋出现“神秘恶客”，连续两天四次高楼抛物，警方到场逐层排查，甚至戴着头盔搜集证物。

这起高楼抛物事件发生在宏茂桥6道第700A座组屋。读者王先生（57岁，房地产中介）通知《新明日报》，从星期三（7月10日）下午开始，直至星期四（11日）下午，有神秘人分别四次从高楼抛下花盆和陶瓷碗盘等物品，惊动警方两次到场走访调查。

“星期三下午2时、4时和6时分别扔了三次，第一次是泥土、第二和三次则是花盆。另外，星期四下午扔了一次陶瓷碗盘下楼。”

王先生告诉记者，他住在二楼，所以清楚听到东西抛下楼的声音。“东西掉落在组屋前路段和后面的草坪，警察很快到场。”

警方在组屋一楼拉上封锁线，组屋后方的草坪旁可见陶瓷碎片。（刘启成摄）

记者星期三下午到场，警方在组屋一楼拉上封锁线，组屋后方的草坪旁可见陶瓷碎片，相信有人将碗盘从高楼丢下造成的。

其间，警方不停地上下楼，似乎是在逐层询问居民情况以及展开排查。另外，还有一名调查官戴着白色头盔在楼下四处查看。

住在25楼的居民黄先生告诉记者，警方星期四晚上敲门询问是否有盆栽不见的情况，他事后才知道有人高楼抛物。“不过，我家并没有不见盆栽。”

居民陈太太则说，星期四下午就获悉有人往组屋外的道路扔东西下楼，路上还有泥土的痕迹，但所幸没砸到人或车。

据观察，警方星期四频繁上下楼调查，也有警员到邻座组屋观察情况和询问居民。

警方受询时证实接获报案，案件正在调查当中。