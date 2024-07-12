调查：37%受访者认为可重新分配艺术文化资金 帮助无法负担基本需求者

多数新加坡居民希望通过重新分配政府在其他领域的支出，以出资帮助那些无法负担基本生活需求的人。至于该从哪里重新分配政府资源，艺术与文化、体育和遗产保护领域，被最多人选为可抽取资源的领域。

根据星期五（7月12日）公布的新加坡政策研究所基本需求公众认知调查报告，参与调查的新加坡公民和永久居民中，67.3％认为政府应该为没有能力负担的人，提供基本生活所需；其余依次是社区（59.3%），以及靠自己（41.3%）来满足基本所需。

而在维持体面（decent）的生活水平方面，61.7%的受访者认为应该靠自己的努力，下来才是政府（34.1%）以及社区（31.6%）。

那些认为政府应该帮助满足基本所需的受访者中，58.1%希望通过重新分配政府在其他领域的支出，来资助有关开销；仅17.9％认为应该加税。

他们认为，重新分配的政府开支主要应该投入在医疗保健（65%）、育儿用品和费用（62.8%）以及交通（62.5%）等方面。

不过，他们对于应该从哪个领域重新分配政府开支，没有一个明确的共识。

其中，艺术与文化（37%）、体育（33%）和遗产保护（27%）是最多人认为可抽取资源的领域；最少人希望从支持老龄化人口（18%）和国内安全（17%）方面重新分配政府开支。