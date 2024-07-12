三高等学府未来三个月推出新课程 助护士提升技能

本地三家高等学府将在未来三个月陆续推出新课程，为护士提供提升技能的途径，加强他们的专业发展。

卫生部长王乙康星期五（7月12日）在护士优异奖颁奖典礼上颁发奖章给150名得奖护士，肯定他们在医护领域的付出，并宣布上述消息。

新加坡国立大学将于今年8月推出两项新课程，分别是综合保健研究生证书（Graduate Certificate in Integrated Health）和重症护理研究生证书（Graduate Certificate in Critical Care Nursing）。这些工读项目让护士有机会在工作岗位上进行在职培训，同时提升他们的专业技能。

为了培养充足有实践经验的护理人才，以面对不断变化的医疗保健行业，新加坡理工大学与新加坡保健服务集团合作，将在今年9月推出一项新的五年制护理学士与护理硕士综合课程（Bachelor of Science in Nursing – Master of Science in Nursing programme）。

完成三年制学士课程的学生，将有资格从事注册护士的工作，或者采用工读模式选修两年制硕士课程，在医疗或外科护理、高危护理、围手术期（Peri-operative）护理，以及社区护理四项专业中选择一项，接受进一步培训。

工艺教育学院将于今年10月推出为期三年的护理工读文凭课程（Work-Study Diploma in Nursing），为在职助理护士提供获得国家认可的文凭，并承担更复杂的护理任务。

工教院也将以三年制的高级国家工教局证书课程（Higher Nitec），取代两年制的国家工艺教育局护理证书（Nitec in Nursing）。

王乙康今年2月宣布，卫生部将在今年9月推出一项名为“ANGEL”（Award for Nurses’ Grace, Excellence and Loyalty）的护士长期挽留计划，公立医疗机构的所有新聘和在职护士在接下来20年的职业生涯中，可获得高达10万元的奖金。预计约2万9000名护士将受益。