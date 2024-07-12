疑迷路误闯车道 水鹿被德士撞死

疑迷路误入万礼路，水鹿被德士撞死，奄奄一息的画面被拍下，引起公众悲悯。

这起事故发生于星期四（7月11日）晚上8时40分许，地点是万礼路。

一段视频在社交媒体上疯传，画面显示一辆车头严重损毁的康福德士，以及一只奄奄一息的水鹿趴在公路上。据观察，在强大撞击力下，德士引擎盖掀起，车牌脱落，但红色指示灯仍显示载客。

水鹿趴在第三条车道上，鹿角被撞断，嘴角不停地流出唾液，当时已经奄奄一息。另一段视频显示，水鹿痛苦挣扎，喘了一大口气后倒下，似乎已经丧命。当时，还有几辆车停在路边，数名公众围在四周不知所措。

关爱动物研究协会（ACRES）联合首席执行长卡莱受访时说，他星期四晚接获一起涉及水鹿的求助电话。

“当时是说水鹿受重伤但还活着，但我们赶到现场后，水鹿已经逝世。根据经验判断，涉及野猪或水鹿这种大型动物的车祸，往往伤势致命，难以救治。”

他也感谢现场的电单车骑士不仅帮忙指挥交通，还帮忙照看受伤的水鹿。“涉事的车辆受损，但司机应该没有大碍。公园局随后将水鹿运走。”

国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明受询时说，当局派出团队到场时，发现水鹿已经死亡，并处理了遗体。

他也提醒，所有公路使用者应遵守限速规定，并在沿林区的道路上保持警惕，尤其是在有动物过马路标志的地方。

“公众不要自行处理受伤的野生动物。如需紧急救援野生动物，可联系公园局24小时动物应急中心，拨电1800-476-1600，或通过www.avs.gov.sg/feedback与我们联系。

康福德高：无人伤

康福德高发言人受询时透露，公司已经知晓这起交通事故。“乘客和司机的安全是我们的首要任务，所幸车上司机和乘客均未受伤。”

近两年水鹿增

关爱水鹿的脸书页“Love Sambar”负责人告诉记者，这两年来水鹿数量有所增长，从之前的60只增长到70只。

他也透露，这次离世的水鹿是一只雄水鹿，大约五六岁。“与雌水鹿相比，雄水鹿比较鲁莽，所以这种意外往往都涉及雄水鹿。”