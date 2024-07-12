本地股市四连涨 星期五收高22.72点

美国通货膨胀数据支持美联储减息行动，导致投资者在美国隔夜股市撤资科技股。这波势头导致星期五（7月12日）的亚太股市起落参半。新加坡海峡时报指数闭市上扬0.65%，或22.72点, 收报3497.78点。

美国科技股被套利，影响亚太股市的科技股，跌势主要集中在日本、韩国和台湾。日本股市下挫2.45%，台湾和韩国股市收跌1.94%和1.19%，深圳则微跌0.14%。

领涨亚太股市的是香港，闭市上扬2.59%；其他收高的股市包括澳大利亚和上海，分别起0.89%和0.03%。

本地股市全天交易量17亿5000万股，交易额18亿2000万元。上升股423只，下跌股209只。

海指成份股多数上涨，24只收高，一只持平，五只下跌。

多数成份股的涨幅都高于1%；丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）上涨5.51%至1.34元；新翔集团（SATS）上扬5.45%，凯德投资（CapitaLand Investment）走高4.85%至2.81元。

星展集团领跌所有成份股，也是唯一跌幅超过1%的股票， 星展闭市跌1.17%至37.93元。 其他四只股的跌幅介于0.19%至0.88%。