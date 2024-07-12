骆建佑杨佳敏巴黎奥运小组赛抽好签 混双出线挑战大

巴黎奥运会羽毛球比赛小组抽签结果星期五（7月12日）出炉，我国两名单打球员骆建佑和杨佳敏成为种子选手避开强敌，有望从小组赛突围。混双夫妻档许永凯／陈薇涵则面临苦战。

世界第七的骆建佑在41人参加的男单比赛中被列为第10种子，和他同列M组的是萨尔瓦多的坎朱拉（Canjura，世界第50）和捷克选手劳达（Louda，世界第63）。在只有小组第一晋级的情况下，骆建佑的16强对手可能是中国名将李诗沣（世界第六），若闯入八强相信要和世界第一的上届奥运冠军，丹麦的安赛龙交手。

在39人参加的女单比赛中，杨佳敏则成为最后一名种子选手（第13种子）。她签运极佳，在I组抽中世界排名第96的毛里求斯选手凯特·甫·库内（Kate Foo Kune），以及在伊朗出生，本届奥运将代表难民队参赛、世界排名为993位的多萨·亚瓦里瓦法（Dorsa Yavarivafa）。如果顺利过关，杨佳敏可能将在16强赛对上日本好手大堀彩，面临挑战。

我国混双许永凯／陈薇涵（世界第18）则和世界第二的中国组合冯彦哲／黄东萍、马来西亚头号混双陈堂杰／杜依蔚（世界第九）与美国组合邱恺翔／珍妮·盖（Jennie Gai，世界第30）同列D组，场场都是硬仗。根据赛制，混双只有小组前二才能晋级八强。