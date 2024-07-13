西南社理会设430万元援助基金 助弱势家庭减轻生活费负担

为帮助弱势家庭减轻生活费压力，西南社区发展理事会推出一项总值430万元的援助基金，在未来两年用于支持社区的外展项目，预计每年可让约2万2000户家庭受惠。

副总理兼贸工部长颜金勇和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期六（7月13日）在2024年西南区会议及合作伙伴答谢会上，启动这项“西南欣享施诚社区基金”。

也是西南区市长的刘燕玲接受媒体访问时说，在这项计划下，西南社理会的所有18个分区，每年将各获得12万元的经费，用于制定和策划能够更灵活帮助到弱势居民的项目。

她也说，计划将联合义工团队、社理会理事和企业伙伴，从居民最需要的方面着手，制定一系列灵活且具针对性的解决方案，依据个别情况和需求帮助居民。

“这些解决方案的范围，从帮助弱势家庭支付部分生活费用，到帮助乐龄人士获得基本的医疗保健物品等，我们希望通过社区资源共享，更针对性的帮助弱势家庭抵销部分日常生活的开销。”

颜金勇也说，这项基金针对西南区的中低收入家庭，旨在减轻他们的生活费压力。援助措施可能包括：流动日常货车、超市购物，以及分发日常用品和医疗保健物品等。

刘燕玲也在活动上，为11个企业合作伙伴颁发西南区关爱合作伙伴奖，以表彰他们在去年为提升社区所做的努力。

西南区在2023/2024财政年共推出24项援助计划，惠及约6万名居民。470多个企业和社区合作伙伴参与了援助计划，提供总值超过360万元的现金和实物捐助，所收到的捐助比上个财政年增加了两成。