兀兰医疗园开幕 李显龙资政：我国须转变提供医疗服务的方式

我国在过去十年内开设了三家综合医院，卫生部接下来还将建设更多新医院并重建现有医院，但应对日益增长的医疗需求不能仅靠扩建医院和增加床位。国务资政李显龙说，我国须提高医院的服务能力，并转变提供医疗服务的方式。

李显龙资政星期六（7月13日）早上为兀兰医疗园主持开幕致辞时说，兀兰医疗园结合急诊医院、社区医院和疗养院为一体、利用科技提高运作效率，并且积极在社区内推广医疗保健意识，从三方面展现了我国医疗服务应转变的方向。

他指出，我国在过去十年开设了三家新的综合医院，除了兀兰医疗园，也有黄廷方综合医院和盛港综合医院。每家医院不仅耗费近十亿元的资金投入，也须卫生部和医疗集群招聘和建立医疗专业团队，让医院运作并为人们提供高质量的医疗服务。

“每次的扩展都提高了我国的医疗能力，每次都来得不算太早。好消息是新加坡人越来越长寿和健康，但我们的人口正在迅速老龄化，病患数量和对医疗服务的需求一直在稳步上升。”

因此我国须提高医院的服务能力，以满足更多年长者的医疗需求，卫生部也已有计划开设新医院并重建现有医院。

李显龙说：“但我们的应对措施不能仅是不断扩建医院和增加急症病床数量，这种方法的问题不但在于财政成本高昂，也难以找到合适的土地来建造更多的医院。同样重要的是，我们将缺乏医疗和护理人员来为新增的医院提供服务。因此，我们须转变提供医疗服务的方式。”

全面启用后 兀兰医疗园将有1000张急诊和社区医院床位

兀兰医疗园目前投入使用的床位共460张，包括有380张急诊床位和80张社区医院床位。到了明年，床位将达700张。

全面启用后，兀兰医疗园将有1000张急诊和社区医院床位，包括80张加护病房床位。长期护理大楼内的疗养院和老年护理中心也有另400张床位。

为应对未来需求，兀兰医疗园接下来还能把床位总数扩大至1800个。

卫生部长王乙康、三巴旺集选区议员维凯、傅丽珊、佳馥梅，以及马西岭—油池集选区议员苏慧敏也出席了开幕仪式。