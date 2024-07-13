升级版的警方AI机器人CODY首次在社区亮相

外形可爱逗趣的邻里互动AI机器人CODY，不但能以英语与民众对话，还能根据公众的年龄，播放不同内容的防范罪案视频。所有警署以后都会有一个CODY机器人，可在社区活动上部署，协助警方展开“破冰之旅”，辅助社区宣导工作。

由新加坡警察部队参与研发的AI机器人CODY，星期六（7月13日）首次在义顺的社区活动上“亮相”，吸引了许多公众围观与它互动。

公众在警员引导下尝试与AI机器人CODY互动。（陈渊庄摄）

警方早前在超过30场社区活动上试用，并根据反馈提升了这款机器人的功能。

它备有人工智能（AI）技术能执行更多功能，例如小朋友喜欢玩的破冰游戏“西蒙说（Simon Says）”，也能根据公众的年龄，为他们提供不同内容的防范罪案视频。

CODY通过深度学习方法，使用大量儿童和成人的正面图像进行训练，它在与公众互动时，会捕捉他们的影像，并进行处理以推断那个人的年龄。如果无法清晰捕捉到公众的脸孔图像，机器人会根据该名公众的身高来作为辅助数据点来推断年龄。

若推断是12岁以下的儿童，CODY会播放预防犯罪的动画片；12岁以上的公众，则会播放警方最新的预防犯罪宣传视频。

CODY的“眼睛”还能做出不同的表情反应，非常逗趣。

志愿服务与社区合作处处长蔡彦鑫说，随着科技的发展，警方使用机器人技术和人工智能加强与公众的互动。“公众可以期待在更多社区活动上看到Cody机器人，并和它交流。我们也将继续探讨新颖和有趣的方式，来加强与社区的互动。”