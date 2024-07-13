拉尼娜现象今年有50-60％机会出现 料带来更多降雨

全球多个气象和气候研究机构的季节性气候模型预测，拉尼娜现象平均有50％至60％的机会在今年出现，预料这会带来更高降雨量，为我国的高温天气带来一些降温效应。

新加坡气象署答复《联合早报》询问时说，拉尼娜（La Niña）现象通常会为新加坡带来更多降雨，尤其是在6月至9月的西南季风季节、2月的东北季风季节尾，以及3月至5月的季节转换期。

气象署发言人指出，根据厄尔尼诺-南方涛动（El Niño Southern Oscillation，简称ENSO）的最新监测数据，厄尔尼诺现象正在减弱，处于既不属于厄尔尼诺，也不属于拉尼娜现象的中性状态。

当局也参考了季节性气候模型预测，目前得出的预测是拉尼娜现象今年发生的概率平均为50至60%。热带太平洋海洋的次表层（海面以下几十米到几百米深度）温度指标也显示，当前东部热带太平洋海洋的较低温度有助拉尼娜现象的发展。

我国上一次出现拉尼娜现象是在2021年，当时持续到2022年，并在2023年第一季度结束。在这之前，2020年至2021年也出现拉尼娜现象。这两次现象也被称为“三重拉尼娜”，即罕见的连续三个拉尼娜年份。

2022年，新加坡的平均温度是有记录以来的第十高，也是我国在过去40年中经历的第六个最潮湿的年份。当时，拉尼娜现象在长期炎热的气候中提供了小幅的降温效果。

气象署补充，近年来拉尼娜现象比厄尔尼诺现象发生的频率更多。然而，由于长期变暖趋势，新加坡的气温依旧在继续升温。

“比如近年来，2015至2016年和2023至2024年厄尔尼诺现象出现时，气候比1960年代或1970年代的厄尔尼诺现象更暖。即使是近年的拉尼娜现象带来了较低的温度，本地天气还是比六七十年代的厄尔尼诺时期更热。”