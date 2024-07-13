五场邻里人协家庭游乐园嘉年华落幕 吸引1万7000人参与

把游戏和科学工作坊带进社区增进家庭凝聚力，五场邻里“人协家庭游乐园”嘉年华拉上帷幕，约1万7000人参与活动。

最后一场人协家庭游乐园（PA Family PLAYGround）嘉年华星期六（7月13日）在西海岸民众俱乐部举行，由人协家庭生活领袖、西海岸集选区及先驱区基层组织联办。现场有科学益智活动、香皂制作、软弹枪挑战赛等节目，吸引1000多户家庭参与。

总理兼财政部长黄循财，连同西海岸集选区议员包括国家发展部长李智陞、胡美霞、王心妍、洪维能，以及先驱区议员郑德源出席了活动。

广泛被视为人民行动党“新面孔”的蔡玮珊也到场与公众互动。她是行动党青年团组织秘书、目前代理行动党西海岸支部主席。

黄循财2011年至2015年曾是西海岸集选区议员，负责文礼区。他致辞时说，亲人和邻居相聚，以及社区里的甘榜精神都有助增强人们的归属感。“我们希望与大家合作，继续为新加坡的每个人建造更美好的家园。不只是为了你们，也是为了你们的子孙后代。”

黄循财上个月接受媒体访问时表示，希望未来几个月能直接与新加坡人接触，倾听他们的心声。他星期六也到西海岸熟食中心与公众交流约一个小时，过程中不时与食客和摊主笑谈、搭肩合影。

班丹花园居民刘燕源（左三白发、穿白衬衫、戴眼镜）星期六带母亲、兄弟姐妹和侄子等近20名家人参加人协家庭游乐园，并与黄循财（左二）互动。（邬福梁摄）

居民参加嘉年华偶遇甘榜的邻居叙旧

班丹花园居民刘燕源（60岁，经理）星期六带母亲、兄弟姐妹和侄子等近20名家人参加人协家庭游乐园。他说：“嘉年华有各种活动，适合各年龄层。除了增进亲人之间的感情，我们也偶遇了当年住在甘榜的旧邻居，重拾友谊。”

西海岸通道居民魏洁（32岁，经理）则带着婆婆、父母和儿子参加嘉年华。她说：“难得有邻里活动让我们四代同堂，促进家庭关系，也让儿子有机会与其他小朋友一起玩，结交新朋友。”

为进一步促进家庭凝聚力，西海岸集选区和先驱区接下来会举办徒步等亲家庭活动，两个区的八个民众俱乐部也将从9月起推出更多科学益智工作坊，让小朋友掌握洁净能源等科学知识。

人协早前也在东海岸集选区、淡滨尼集选区、荷兰—武吉知马集选区和武吉班让区，以及丹戎巴葛集选区和拉丁马士区举办人协家庭游乐园。