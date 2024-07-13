工程师在女同事家 潜房置手机偷拍被逮

软件工程师五年里偷拍27人如厕、冲凉和裙底画面等，受害者包括他认识多年的友人，东窗事发后被判坐牢20个月又四周。

被告是33岁的马国籍男子，他共面对13项控状。他承认其中五项包括偷拍和抵触影片法令的罪行。为保护受害者，法官下令媒体不得报道任何可泄露受害者身份的资料。

根据案情，被告在去年4月8日被逮捕，当时他持工作准证，是一名软件工程师。

调查揭露，去年4月8日下午1时，女受害者（28岁）邀请被告和两名男性友人到家里玩桌游，期间受害者到主人房的厕所冲凉。被告偷偷到房里，想偷拍受害者，于是把手机放在窗口开启录影模式后离开房间。

受害者冲好凉回到房间，看到手机在窗口对准她的方向，于是叫了另一名女友人到家里。两人检查被告的手机，发现多个偷拍画面，因此报警。警方到场逮捕被告，过后也扣留被告的手机、中央处理器（CPU）、储存设备和硬盘。

五年偷拍27人 包括同事好友

调查显示，被告在2019年2月到2023年4月8日，偷拍至少27人，而这些受害者还包括被告的好友、前同事、大学朋友、前实习生等。警方共起获被告偷拍的至少40则冲凉视频和53张裙底照。

被告称，并没有把视频散播出去，只是自己观看。

法官最终判被告坐牢20个月又四周。