疫后国人媒体消费习惯转变 数码新闻网覆盖率增至逾七成

媒体大环境不断改变，新加坡人在冠病疫情前后的媒体消费习惯也出现变化。数码发展及新闻部去年的调查显示，一周内至少数日接触印刷媒体的覆盖率为20%，比疫前减少近半；而频繁接触数码新闻网站的覆盖率则从2019年的60%，进一步增加至73%。

数码发展及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪，星期六（7月13日）在新加坡报业俱乐部颁奖典礼上致辞时，透露有关数据。

频繁覆盖率（frequent reach）衡量人们一周内至少数日接触特定新闻内容的频率。

陈杰豪说，受众更渴望即时满足，他们希望快速接收新闻，最好是简短易懂，以便轻松消化和转发。不断变化的大环境如与社交媒体平台的竞争等，都让新闻机构面对重重挑战。

尽管如此， 陈杰豪指国人继续信任本地媒体，并赞赏许多媒体从业员仍致力于达到新闻从业的最高标准，不断突破创新，创作出吸引受众的好作品。

随着人工智能技术不断发展，本地媒体也迅速使用新技术来提高工作效率。陈杰豪承诺，政府将继续成为媒体的合作伙伴，投资加强媒体的能力。

一年一度的新加坡报业俱乐部奖，今年共颁发四个奖项，给七名杰出的新闻从业员和公关专才。《联合早报》数码设计师王宇晨（28岁）及《海峡时报》印度尼西亚特派员哈里兹（Hariz Baharudin，34岁），分别荣获新星数码记者奖及新星记者奖。

现年76岁的前资深媒体人刘培芳，因对本地新闻的贡献，列入新加坡媒体名人堂。刘培芳在1971年加入报界，从事新闻工作近30年，先后担任过《南洋商报》及《联合早报》记者、编辑及评论员，她也是本地早年第一位到泰柬边境采访柬埔寨内战的女记者。

今年共有10名资深媒体人荣登名人堂。