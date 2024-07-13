600多人组成表演团队呈献国庆庆典前奏活动

今年国庆庆典最复杂的表演项目要属前奏活动，由五所学校的学生、体操运动员、直排滑轮运动员等600多人组成的表演团队，通过缜密规划和多方协调，才能确保表演连贯一致，呈现年轻一代活力四射的一面。

庆典表演首席舞蹈师蔡正维（40岁）星期六（7月13日）向媒体说明规划前奏活动，以及四幕表演的过程和挑战。

今年共有超过3000人将参与国庆庆典演出，是自2019年以来人数最多的一次。表演开始前，其中的600多名学生和体育运动员组成的表演团队将带来前奏活动，牵着鱼尾狮吉祥物August等六个吉祥物造型的气球，从圣安德烈路游行到政府大厦前大草场。

蔡正维也曾于2017年和2022年担任庆典表演首席舞蹈师，但今年是他首次以政府大厦前大草场作为庆典表演的地点规划舞蹈。他受访时说：“往年的舞蹈着重于带出情怀，今年的构想是展现年轻一代的活力和生机，因此我设计的动作包括伸手、跳动以及向四周挥手，让表演更有活力。”

庆典表演首次增设四个移动式LED方块，观众不只是从LED屏幕观看多媒体内容，也能看到歌手在约三米高的LED方块上演唱国庆曲目。蔡正维透露，原本的设想是让歌手在方块移动时演唱，但歌手就得绑着安全绳，影响美观且限制歌手的动作，就决定作罢，但这意味着必须计算好让歌手在定点上下梯子的时间。