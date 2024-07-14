骗子又冒充名校老师向商家“撒网”行骗

“名校老师”又出击，本地画廊和装修业者陆续接到疑似骗子的来电，所幸业者想起近日刊登的新闻，才没上当。

《新明日报》星期五（7月12日）报道，本地建筑商林先生（58岁）先后接到冒充华侨中学和南洋女中教师的骗子来电，声称要找他装修，所幸他机灵询问女儿才避免被骗。

这边厢建筑商才险些中招，那边厢骗子又找上画廊以及装修商下手，令人不禁怀疑骗子向不同行业的商家“撒网”行骗。

在画廊工作的张女士致电《新明日报》说，星期五下午接到一名男士的电话。“对方称是华侨中学的老师，希望跟我们买画。”

据张女士形容，对方口操新加坡口音，第一通电话并没讲太久，对方说会有另一个人联系就挂上电话。

“后来看到有人冒充华侨中学的新闻，画廊协会也提醒我们别上当，我才察觉可能碰到骗子。”

装修商洪先生（37岁）则是在周四（11日）下午收到“华侨中学教师”的电话。

“对方说想要我们跟他指定的供应商，买价值1万多元油漆，并说他自己会先汇钱给我们，让我们直接找供应商。”

随后对方发了“汇款记录”，但洪先生查了之后发现钱根本没汇进公司户头，因此也怀疑对方是骗子。

早在今年4月，本地就出现这类骗案。警方6月26日发文告提醒公众，自4月12日来，已有至少60人上当，损失至少83万1000元。

骗子一般会冒充客户，通过电话或WhatsApp联系餐饮、装修、零售和服务业者，做出额外要求，或指定某种品牌，骗子还会介绍假供应商给受害者。

警方建议公众，一定要确认和自己交涉的公司是否为正当商家，在与新供应商对接时，也不应提前付款。