男童穿大头鞋受困电动扶梯 救出后送院治疗

男童穿大头鞋，脚卡在手扶梯内，新加坡民防部队人员到场解救，并将他送院治疗。

社交媒体小红书用户“蜜糖熊”发文称，星期天（7月14日）晚上7时左右，在裕廊坊（Jurong Point）目击一名男童的脚卡在手扶梯中，当时不少民众围观，民防人员也到场救援。

照片显示，这名男童穿着蓝色的大头鞋（也称洞洞鞋），一只脚被卡住，另一只则放在手扶梯上。商场保安和民防人员正在协助他脱困。

民防部队回复《联合早报》问询时说，他们在晚上7时45分时接到通报，到场时男童的脚仍卡在手扶梯内，民防人员须用救援工具将他救出。男童随后被送往新加坡国立大学医院治疗。

新加坡建设局曾推出一系列宣传海报，建议公众在使用电梯时不要靠近边缘，而是要站在黄色格子内。（新加坡建设局提供）

大头鞋的材质较软，易变形，与扶梯梯级产生的摩擦力大，是一种安全隐患，其他国家已有商场在手扶梯处标明禁止大头鞋上梯。

本地之前也发生过多起儿童乘电扶梯时被夹住受伤的意外。例如，2023年7月，一名六岁男童穿大头鞋在植物园地铁站下电动扶梯时，不幸脚趾被卷入扶梯内，送院后被诊断为尾趾脱臼，须动手术治疗。

新加坡建设局曾发文告说，2023年首10个月接到632起有关电动扶梯意外的报告，当中有616起与使用者行为有关，占97％。

其中，约9％的意外由鞋子或身体部位卷入扶梯造成，这一类意外也常发生在幼童身上。

建设局促请公众以负责任的态度使用扶梯，包括在扶梯上紧握扶手、站在黄线区内、不在扶梯尽头逗留等，并看管好同行儿童，确保他们不在扶梯上奔跑玩耍，或将身体探出扶手外。