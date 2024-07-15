星期一开盘可关注的股票

美国股市上个星期的涨势可能因为美国总统候选人特朗普遇刺而进一步延续。

在美国联邦储备局可能于9月降息的积极情绪带动下，标准普尔500指数和道琼斯工业指数上个星期五（7月12日）皆创下盘中新高，但银行股则因为业绩表现不一而普遍下滑。

道琼斯指数上涨0.62%，报40000.90点；纳斯达克指数收涨0.63%，报18398.45点；标普500指数上升0.55%，报5615.35点。

特朗普在上个星期六（13日）遭枪击，可能推动“特朗普交易”增加。美国总统拜登在较早前与特朗普进行的电视辩论中表现令人失望，特朗普获胜的概率大增，在股市引发“特朗普交易”。投资者预期特朗普再次入主白宫后会减税、提高关税和放宽管制条例。

新加坡海峡报指数上个星期五上扬0.65%，或22.72点，收报3497.78点。

星期一（15日）可关注的股票：

1. 凯德投资（CapitaLand Investment）发行第二批与可持续发展挂钩的熊猫债券（sustainability-linked panda bond） ，筹得10亿人民币（约1亿8600万新元）。公司通过发行熊猫债券而筹得的资金因此共达到20亿人民币。

这批年票息率为2.8%的三年期债券，获得2.64倍的超额认购。

2. 大东方（Great Eastern）从星期一停牌。公司在开市前在新加坡交易所网站宣布，由于公众持股已于6月25日低于10％，而且收购要约已在上个星期五截止，因此大东方将从星期一起停牌。

3.首铸集团（First Sponsor）以 2470万澳元（约2245万新元 ），向澳大利亚社交俱乐部City Tattersalls Club收购位于悉尼的一座房地产。这座历史建筑的总楼面面积达3200平方公尺（3万4445平方英尺）。