我国将推出生成式AI开发安全指南

为在人工智能（AI）时代更好的保障个人数据安全，也让使用者能更安心使用AI产品，我国将推出针对生成式AI开发者的安全指南。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（7月15日）在个人资料保护研讨会开幕仪式上致辞时，宣布上述消息。

杨莉明说，这份针对生成式AI（Generative AI）框架和应用开发者的安全指南，旨在将数据透明度和安全性测试，定为AI开发的优先基准和基本要求。新的安全指南也将是我国人工智能验证系统AI Verify框架的一部分。

杨莉明指出，AI的开发和测试使用了大量数据，如果不降低与数据安全相关的风险，企业和用户可能会难以信任AI支持的产品和服务。

她说：“新加坡会以主动、保护和务实的方式应对这些挑战。”

除了安全指南，杨莉明也宣布，当局已推出针对合成数据（synthetic data）生产的建议指南，帮助业者了解和更好地使用合成数据这项隐私增强科技（Privacy Enhancing Technologies，简称PET）。

她也透露，针对亚细安的数据匿名化指南（ASEAN Guide on Data Anonymisation）将在明年初发布，以推动区域数据监管和汇聚，并为亚细安的相关业者提供重要的资源。

