新加坡股市星期一早盘跌0.01%

亚洲股市在美国总统候选人特朗普遭枪击后表现不一。新加坡海峡时报指数在星期一（7月15日）早盘稍微滑落0.41点或0.01%，报3497.37点。

香港和首尔分别滑落1.44%和0.07%；上海和悉尼则分别上升0.11%和0.58%。

市场担心特朗普遭枪击会引发股市震荡，改而投资相对稳定的美元。美元虽走强，对新元的汇率保持平稳。美元对新元汇率星期一早上一度突破1.3430，在早盘结束前回落至1.3420。

华侨银行投资策略常务董事华素梅农说，虽然特朗普当选总统的概率在枪击案发生后上升，但投资者无需感到惊慌。“这可能会导致投资环境的不确定性增加，但不会在中期内扰乱市场走势。”

本地股市早盘全场交易量达6亿9513万股，交易总额达4亿8539万元，上升股243只，下跌股256只。

下跌股包括凯德综合商业信托（CICT）、胜科工业（Sembcorp Industries）和星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）分别滑落1.42%、1.04%和0.9%，报2.09元、4.75元和2.20元。

上升股有丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）、新电信（Singtel）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别上涨1.78%、1.7%和1.03%，报2.29元、3元和0.49元。



